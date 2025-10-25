  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Роднина об отстранении российского спорта: «Дегтярев делает много для возвращения. У нас было общее уныние, вздохи и ахи по этому поводу. Охать-то мы охали, а действия не предпринимали»
4

Роднина об отстранении российского спорта: «Дегтярев делает много для возвращения. У нас было общее уныние, вздохи и ахи по этому поводу. Охать-то мы охали, а действия не предпринимали»

Ирина Роднина назвала самую неприятную проблему российского спорта.

«Отстранение от международных стартов – самая неприятная проблема российского спорта. Она порождает другие проблемы.

[Министр спорта] Дегтярев делает достаточно много для постепенного возвращения: открыто заявляет многое на это тему, начались судебные процессы. У нас было общее уныние, вздохи и ахи по этому поводу, особенно благодаря усилиям спортивных журналистов: «Как же так! Несправедливо, двойные стандарты!» Охать-то мы охали, а действия не предпринимали.

С приходом Дегтярева мы почувствовали, что стоит задача возвращения и делается многое для этого», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoИрина Роднина
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Михаил Дегтярев: «Считаем действия FIS абсолютно неприемлемыми. Минспорт России и ОКР подготовят апелляционные жалобы»
22 октября, 12:52
Аленичев о лимите: «У государственных спортшкол и секций нет необходимой инфраструктуры, у тренеров низкие зарплаты, непонятные методики. В регионах не хватает полей, манежей»
22 октября, 10:11
Михаил Дегтярев: «Россия показала 96,7% полного соответствия положениям Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте»
20 октября, 14:10
Главные новости
Гран-при России. «Звезды Магнитки». Петросян выиграла короткую программу, Фролова – 2-я, Гущина – 3-я
7 минут назад
Алиса Лью о первой медали Гран-при в карьере: «Ощущения странные. Как будто открыла новую область на карте»
13 минут назад
Тутберидзе отсутствует на этапе Гран-при России в Магнитогорске
31 минуту назад
Губанова о Гран-при Китая: «В техническом плане хотелось выступить максимально хорошо. В принципе, я справилась с задачей»
39 минут назад
Этап Гран-при России в Магнитогорске начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Копейске
48 минут назад
Гран-при Китая. Шайдоров, Грассль, Ямамото, Сато, Цзинь, Чха Чжун Хван покажут произвольные программы
50 минут назадLive
ФФККР поздравила Сихарулидзе с днем рождения: «Творческих успехов, выдержки, терпения, сил и оптимизма в реализации самых амбициозных планов и идей!»
сегодня, 10:28
ISU: «Россияне и белорусы могут участвовать в олимпийской квалификации. Для других соревнований ограничения сохраняются»
сегодня, 10:24
⚡ Гран-при Китая. Гленн победила с тройным акселем, Лью – 2-я, Ватанабе – 3-я, Губанова – 4-я
сегодня, 10:13
«Нас никто не ждет на соревнованиях. Главное, чтобы мы сами как следует работали». Тарасова о недопуске паралимпийцев
сегодня, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
вчера, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
10 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
9 октября, 19:45