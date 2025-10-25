Роднина об отстранении российского спорта: «Дегтярев делает много для возвращения. У нас было общее уныние, вздохи и ахи по этому поводу. Охать-то мы охали, а действия не предпринимали»

Ирина Роднина назвала самую неприятную проблему российского спорта.

«Отстранение от международных стартов – самая неприятная проблема российского спорта. Она порождает другие проблемы.

[Министр спорта] Дегтярев делает достаточно много для постепенного возвращения: открыто заявляет многое на это тему, начались судебные процессы. У нас было общее уныние, вздохи и ахи по этому поводу, особенно благодаря усилиям спортивных журналистов: «Как же так! Несправедливо, двойные стандарты!» Охать-то мы охали, а действия не предпринимали.

С приходом Дегтярева мы почувствовали, что стоит задача возвращения и делается многое для этого», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина .