Аделия Петросян: «Рада, что на тройных не упала, ехалось прямо тяжело сегодня. По ощущениям это была какая‑то жесть»

Аделия Петросян рассказала о тяжелых ощущениях во время проката в Магнитогорске.

Фигуристка победила на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

– Всегда люблю поговорить о том, что не получилось. Рада, что боролась до конца, каждый прыжок был на борьбе, рада, что на тройных не упала, ехалось прямо тяжело сегодня, странно, не как обычно, шаталась, спотыкалась. По ощущениям это была какая‑то жесть. Очень хочется из программы сальхов убрать. Это не акклиматизация.

– Что делать дальше, может, больше выступать?

– Точно больше выступать не надо, я буду стараться прислушиваться к моему тренеру.

Когда я ехала, первый (четверной) тулуп был готов, были вопросы по второму, первый был достаточно стабильным. Скорее всего, следующий этап будет в Москве.

– Этери Тутберидзе успела на твой прокат, дает уверенности?

– Уверенности было сегодня точно меньше, чем вчера. И программа подлиннее, и прыжок сложнее. Она сделала все, что могла, дело во мне, тараканы бегали, – сказала Петросян.