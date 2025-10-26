7

Анна Фролова: «Хорошо, что у меня вообще есть возможность кататься. В мае я вообще не могла стоять на ногах»

Анна Фролова рассказала, что в мае не могла стоять на ногах.

Сегодня Фролова завоевала серебро на этапе Гран-при России в Магнитогорске. 

«Пожалуюсь, когда закончу со спортом, сейчас проще улыбнуться и сказать, что все хорошо. Люди не оценят искренность.

Хорошо, что у меня вообще есть возможность кататься. В мае я вообще не могла стоять на ногах.

Да, пока катание не совсем то, которое хотелось бы, но рада, что вернулась после двух месяцев, как не стояла на ногах.

Но на мой взгляд прокат пока слабый, недовольна выступлением, хотелось бы в пять раз лучше», — сказала Фролова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoсборная России
женское катание
Анна Фролова
Звезды Магнитки
logoСерия Гран-при России
