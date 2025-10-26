Аделия Петросян: «Все лекарства ношу с собой. Ну, чтобы ничего вдруг не произошло, аккуратность никогда не помешает»

Аделия Петросян рассказала, что носит все лекарства с собой.

Фигуристка победила на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

– А что у тебя в сумочке, в твоей маленькой? Это талисман какой-то у тебя там?

– Это все мои лекарства, я их с собой ношу. Ну, чтобы ничего вдруг не произошло, мало ли. Аккуратность никогда не помешает.

– Это аптечка скорой помощи?

– Я бы сказала, да. Мегаскорой, ха-ха, – сказала Петросян в эфире Первого канала.