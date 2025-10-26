Мария Захарова стала самой взрослой российской фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на соревнованиях
Мария Захарова стала самой взрослой фигуристкой из России, исполнившей четверной.
На этапе Гран-при в Магнитогорске Захарова чисто сделала четверной тулуп в произвольной программе.
21 сентября 2025 года ей исполнилось 18 лет.
Ранее на официальных соревнованиях ни одной российской фигуристке не удавалось чисто исполнить четверной прыжок после 18-летия.
Тренером Захаровой является ее мама Анна Царева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
