Мария Захарова стала самой взрослой российской фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на соревнованиях

Мария Захарова стала самой взрослой фигуристкой из России, исполнившей четверной.

На этапе Гран-при в Магнитогорске Захарова чисто сделала четверной тулуп в произвольной программе.

21 сентября 2025 года ей исполнилось 18 лет.

Ранее на официальных соревнованиях ни одной российской фигуристке не удавалось чисто исполнить четверной прыжок после 18-летия.

Тренером Захаровой является ее мама Анна Царева.