Аделия Петросян упала с четверного тулупа на Гран-при России в Магнитогорске
Аделия Петросян упала с четверного прыжка на Гран-при России.
В произвольной программе на турнире «Звезды Магнитки» Петросян зашла на четверной тулуп, но допустила падение, после этого сделала каскад тройной лутц – двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп и сольный тройной флип.
За технику она набрала 77,62 балла, общая оценка за прокат – 147,11 балла.
На турнире Петросян одержала победу.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
