Навка о шоу с Валиевой в Китае: «Можно сказать, возвращение Камилы на международную арену»

Навка назвала выступление Валиевой в Китае возвращением на международную арену.

25 октября фигуристка Камила Валиева примет участие в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Оно пройдет в Пекине.

«Хочу отметить, что Камила впервые выступает здесь спустя (почти) четыре года на таком массовом мероприятии, на массовом шоу. Можно сказать, возвращение Камилы на международную арену, первое ее выступление будет завтра. Мало того что в Китае, можно говорить, что на международном уровне. У китайских зрителей будет завтра единственный шанс увидеть Камилу на этой прекрасной арене», – отметила Навка.

Срок дисквалификации Валиевой за допинг истечет 25 декабря. За два месяца до этой даты она имеет право возобновить официальные тренировки.