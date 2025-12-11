Авербух о женском финале Гран-при: «Это была какая-то категория «Б» относительно чемпионатов с участием наших девушек»

Авербух: топ-6 чемпионата России – конкурентная история с топ-6 финала Гран-при.

Хореограф Илья Авербух высказался о предстоящем чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Турнир пройдет с 18 по 21 декабря.

«Чемпионат России, безусловно, важный турнир. И я очень надеюсь, что это будет последний национальный чемпионат, который не является отбором для чемпионатов Европы и мира. Это, конечно, добавляло ему интриги. Но базово каждый такой турнир очень важен для попадания в сборную.

Если говорить об уровне предстоящего чемпионата, то, честно говоря, увиденное в финале международной серии Гран-при, например, в женском одиночном катании – это была какая-то категория «Б» относительно тех чемпионатов, что мы наблюдали с участием наших девушек. Уверен, что сейчас топ-6 чемпионата России – это абсолютно конкурентная история с топ-6 финала международной серии», – сказал Авербух.

