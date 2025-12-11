  • Спортс
  • ISU: «Мы будем рассматривать любые дискриминационные действия в отношении нейтральных спортсменов так же, как и действия в отношении любых других»
ISU: «Мы будем рассматривать любые дискриминационные действия в отношении нейтральных спортсменов так же, как и действия в отношении любых других»

ISU ответил на вопрос о возможных провокациях в адрес спортсменов из России.

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что будет реагировать на возможные провокации в отношении спортсменов из России.

Под эгидой ISU проводятся соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Россияне имеют возможность выступать в нейтральном статусе. 

– Как вы будете реагировать на провокации в адрес спортсменов из России?

– ISU будет рассматривать любые дискриминационные действия в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов из России и Беларуси так же, как и действия в отношении любых других спортсменов. Любое подобное дело будет рассматриваться в соответствии с Кодексом этики ISU 2025 года, который определяет стандарты поведения, ожидаемые от всех участников деятельности ISU, – заявили в ISU.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил участие российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян в зимних Играх-2026 в Италии.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
