ISU: «Мы будем рассматривать любые дискриминационные действия в отношении нейтральных спортсменов так же, как и действия в отношении любых других»
Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что будет реагировать на возможные провокации в отношении спортсменов из России.
Под эгидой ISU проводятся соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Россияне имеют возможность выступать в нейтральном статусе.
– Как вы будете реагировать на провокации в адрес спортсменов из России?
– ISU будет рассматривать любые дискриминационные действия в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов из России и Беларуси так же, как и действия в отношении любых других спортсменов. Любое подобное дело будет рассматриваться в соответствии с Кодексом этики ISU 2025 года, который определяет стандарты поведения, ожидаемые от всех участников деятельности ISU, – заявили в ISU.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил участие российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян в зимних Играх-2026 в Италии.