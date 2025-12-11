Самоделкина пропустит чемпионат Казахстана из-за болезни
Самоделкина пропустит чемпионат Казахстана из-за болезни.
Фигуристка Софья Самоделкина пропустит чемпионат Казахстана, который пройдет с 12 по 15 декабря.
«Причина – острое респираторное заболевание, подтвержденное справкой Национального центра спортивной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения РК.
Спортсменке рекомендован отдых и медицинское наблюдение до 12 декабря», – говорится в сообщении Казахстанского союза фигурного катания на коньках.
В ноябре Самоделкина стала серебряным призером Гран-при Японии и бронзовым призером Golden Spin в Хорватии.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Казахстанский союз фигурного катания
