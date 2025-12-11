Нарижный об операции на колене: «Выпишут, наверное, на этой неделе. Пять недель покоя, потом реабилитация»

Фигурист Нарижный рассказал подробности операции на колене.

Российский фигурист Девид Нарижный, выступающий в танцах на льду с Ириной Хаврониной, рассказал об операции на колене, которую перенес 9 декабря.

«Сделали уже вторую по счету операцию на это колено. Первый раз была мозаичная хондропластика наружного мыщелка бедра. Сейчас – просто хондропластика хряща надколенника. Плюс подчистили все рубцы от прошлой операции, которую делали 16 января.

Выпишут, наверное, на этой неделе. Пять недель покоя, потом реабилитация. И дальше все будет зависеть от состояния сустава и мышечного тонуса.

В этом году планирую подойти к восстановлению максимально аккуратно, чтобы больше не было таких происшествий. В планах сделать еще биовосстановление сустава, чтобы укрепить колено и можно было полноценно тренироваться», – сказал Нарижный.