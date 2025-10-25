Кагановская и Некрасов сорвали поддержку в ритм-танце на Гран-при России в Магнитогорске, Пасечник упала на параллельной дорожке

Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано допустили ошибки на Гран-при России.

В Магнитогорске проходит первый этап Гран-при России по фигурному катанию, сегодня дуэты представили ритм-танцы.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов сорвали вращательную поддержку. Они получили за прокат 74,30 балла и занимают второе место. Лидируют Софья Леонтьева и Даниил Горелкин с результатом 75,61 балла.

Елизавета Пасечник упала на параллельной дорожке. Они с Дарио Чиризано набрали 63,59 балла и идут пятыми.