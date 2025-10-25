Кагановская о сорванной поддержке: «Случилось недоразумение, немножечко повело нас не туда. Мы про это забываем, завтра будет новый день»

Кагановская высказалась об ошибке в ритм-танце на Гран-при в Магнитогорске.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов сорвали вращательную поддержку. Они получили за прокат 74,30 балла и занимают второе место. Лидируют Софья Леонтьева и Даниил Горелкин с результатом 75,61 балла.

«Случилось недоразумение. Немножечко повело нас не туда, но ничего, все бывает. Мы про это забываем. Но теперь будем знать, что такое может произойти. Готовимся к завтрашнему дню, настраиваемся. Завтра будет новый день. Вот и все. Сегодня все нормально, немножко не так, как мы изначально планировали.

Что случилось на поддержке? Если б мы сами до конца понимали, мы рассказали (улыбается). Нужно пересматривать видео. Немножко попал конек в след. Конек остался на месте, а тело пошло дальше, случилась потеря равновесия», – сказала Кагановская.