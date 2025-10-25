  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Кагановская о сорванной поддержке: «Случилось недоразумение, немножечко повело нас не туда. Мы про это забываем, завтра будет новый день»
36

Кагановская о сорванной поддержке: «Случилось недоразумение, немножечко повело нас не туда. Мы про это забываем, завтра будет новый день»

Кагановская высказалась об ошибке в ритм-танце на Гран-при в Магнитогорске.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов сорвали вращательную поддержку. Они получили за прокат 74,30 балла и занимают второе место. Лидируют Софья Леонтьева и Даниил Горелкин с результатом 75,61 балла.

«Случилось недоразумение. Немножечко повело нас не туда, но ничего, все бывает. Мы про это забываем. Но теперь будем знать, что такое может произойти. Готовимся к завтрашнему дню, настраиваемся. Завтра будет новый день. Вот и все. Сегодня все нормально, немножко не так, как мы изначально планировали.

Что случилось на поддержке? Если б мы сами до конца понимали, мы рассказали (улыбается). Нужно пересматривать видео. Немножко попал конек в след. Конек остался на месте, а тело пошло дальше, случилась потеря равновесия», – сказала Кагановская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
танцы на льду
logoВасилиса Кагановская
Звезды Магнитки
logoМаксим Некрасов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Кагановская и Некрасов сорвали поддержку в ритм-танце на Гран-при России в Магнитогорске, Пасечник упала на параллельной дорожке
сегодня, 16:11
Гран-при России. «Звезды Магнитки». Леонтьева и Горелкин выиграли ритм-танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Пасечник и Чиризано – 5-е
сегодня, 16:10
5 главных сюжетов в танцах на льду – в этом сезоне они обязательны к просмотру
17 октября, 17:20
Главные новости
Гран-при России. «Звезды Магнитки». Петросян, Фролова, Гущина, Хуснутдинова, Куликова, Захарова, Синицына представят произвольные программы
6 минут назад
Даниил Горелкин: «Здорово сегодня было, получили кайф. Работали над техникой, чистотой исполнения элементов, выносливостью»
38 минут назад
Павел Дрозд: «Прокат оставил приятное послевкусие. Был настрой зацепить зал, тех, кто досидел до танцев»
55 минут назад
Кагановская и Некрасов сорвали поддержку в ритм-танце на Гран-при России в Магнитогорске, Пасечник упала на параллельной дорожке
сегодня, 16:11
Гран-при России. «Звезды Магнитки». Леонтьева и Горелкин выиграли ритм-танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Пасечник и Чиризано – 5-е
сегодня, 16:10
Наталья Бестемьянова: «Петросян в преддверии Олимпийских игр находится в прекрасной форме! Еще лучше, чем в Пекине»
сегодня, 15:15
Грассль о произвольной: «Перед Олимпийскими играми в Милане нам хотелось чего-то очень итальянского»
сегодня, 14:47
Гран-при России. «Звезды Магнитки». Осокина и Грицаенко выиграли короткую программу, Мухортова и Евгеньев – 2-е, Артемьева и Брюханов – 3-и
сегодня, 14:27
Николай Угожаев: «У меня была статистика: когда катал после Кондратюка, катался всегда невыразительно. В этом году я ее сломал»
сегодня, 14:20
Гран-при Китая. Метелкина и Берулава победили, Конти и Мачии – 2-е, Суй и Хань – 3-и
сегодня, 14:11
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
вчера, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
10 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
9 октября, 19:45