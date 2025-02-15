Николай Угожаев: «Ехал на финал Гран-при с боевым настроением, желанием показать себя. Москвина похвалила, сказала, что я боролся»
Николай Угожаев доволен выступлением в финале Гран-при России в Красноярске.
Угожаев набрал 270,76 балла по сумме двух программ и занял 7-е место. За произвольную программу, в которой фигурист исполнил четыре четверных прыжка, он получил 179,47 балла.
«Нормально, доволен. Ехал с боевым настроением, желанием показать себя, чистые прокаты. Первая часть хорошо, дальше подустал. Конец сезона, сил поменьше, чем в начале. Тамара Николаевна (Москвина) сказала, что я боролся, что я молодец, похвалила.
Мне нравится тут выступать, но старт такой же, как и все остальные», – сказал фигурист.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем