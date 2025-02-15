Николай Угожаев: «Ехал на финал Гран-при с боевым настроением, желанием показать себя. Москвина похвалила, сказала, что я боролся»

Николай Угожаев доволен выступлением в финале Гран-при России в Красноярске.

Угожаев набрал 270,76 балла по сумме двух программ и занял 7-е место. За произвольную программу, в которой фигурист исполнил четыре четверных прыжка, он получил 179,47 балла.

«Нормально, доволен. Ехал с боевым настроением, желанием показать себя, чистые прокаты. Первая часть хорошо, дальше подустал. Конец сезона, сил поменьше, чем в начале. Тамара Николаевна (Москвина) сказала, что я боролся, что я молодец, похвалила.

Мне нравится тут выступать, но старт такой же, как и все остальные», – сказал фигурист.