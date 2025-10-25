  • Спортс
  • Анна Фролова: «Сегодня не получилось получить удовольствие от своего проката. Состояние чуть подсевшее – может, акклиматизация сказывается»
Анна Фролова: «Сегодня не получилось получить удовольствие от своего проката. Состояние чуть подсевшее – может, акклиматизация сказывается»

Фигуристка Анна Фролова прокомментировала свое выступление на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Фролова после короткой программы занимает второе место (72,74 балла), уступая только Аделии Петросян (75,89).

«По моему самочувствию прям не очень, было тяжело, сложно, старалась сделать все, чтобы этого не было видно. Буду усерднее работать, чтобы такое не происходило.

Не знаю, что произошло, на тренировках короткая программа исполнялась тысячи раз. Здесь такое состояние, видимо, чуть подсевшее, может, акклиматизация сказывается. Сегодня не получилось получить удовольствие от своего проката.

Мне удобнее ездить на первый и третий этап Гран‑при России. Была рада, что первый этап – это Магнитогорск. Но последнее слово всегда принимает федерация, это небольшой рандом, можешь получить то, что хотел, а можешь другое. Если прислушались к моим пожеланиям, я им очень благодарна.

Я люблю приезжать в Магнитогорск, хорошие условия, классный климат, приятная прохладная погода, очень комфортно», – сказала Фролова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Анна Фролова
женское катание
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
