14

Аделия Петросян планирует выступить на этапе Гран-при России в Магнитогорске

Петросян собирается принять участие в этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Об этом сообщили организаторы соревнований. 

«В соревнованиях планируется участие многократной чемпионки России, победителя квалификационного турнира в Пекине Аделии Петросян, победителя этапов серии Гран-при Анны Фроловой, бронзового призера Олимпийских игр в командных соревнованиях, чемпиона Европы и России Марка Кондратюка, а также победителей и призеров серии Гран-при России танцевальных дуэтов – Василиса КагановскаяМаксим Некрасов, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, других спортсменов», – говорится в анонсе мероприятия.

Этап Гран-при России «Звезды Магнитки» пройдет 25-26 октября.

У Петросян не сезон, а шахматная партия: надо продумывать каждый ход, чтобы не упасть

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Kassy.ru
мужское катание
Софья Леонтьева
logoМарк Кондратюк
logoАделия Петросян
Даниил Горелкин
logoсборная России
танцы на льду
logoВасилиса Кагановская
logoСерия Гран-при России
Анна Фролова
logoМаксим Некрасов
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Загитова, Медведева, Трусова, Петросян, Щербакова, Гуменник, Коляда, Ягудин примут участие в вечере памяти Александра Гришина
15сегодня, 09:11
Тарасова о назначении Бажановой в ФФКР: «Просто ахнули от этой новости. Скорее всего, это говорит о скорейшем объединении федераций»
52сегодня, 07:21
Расписание мемориала Дениса Тена в Алматы: там выступят Дэвис и Смолкин, Шайдоров, Чха Чжун Хван и Браун
17сегодня, 06:17
Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
сегодня, 06:17
Валерий Ангелопол: «Я решил приостановить спортивную карьеру. Работаю со специалистами и пытаюсь выровнять свой эмоциональный и психологический фон»
131сегодня, 01:25
Ритм-танец Дэвис и Смолкина поставлен под песню группы The Offspring
24вчера, 20:36Видео
«Как я говорю, биполярка у него просто». Загитова оценила программы Кондратюка во влоге Первого канала
69вчера, 17:54
Софья Акатьева: «В начале произвольной программы я показываю, что душа выходит из тела. Во второй половине она борется за то, чтобы вернуться»
26вчера, 17:45
Алина Горбачева: «Мне хочется долгую карьеру и еще очень многое показать. Сделать для себя, поставить галочку в голове, что я это смогла»
11вчера, 17:22
Горбачева о травме: «Мне зашили ногу плохо, из-за этого восстановление затянулось почти вдвое. Три недели я вообще не каталась»
5вчера, 17:14
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
128 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
27 сентября, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
127 сентября, 12:15
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
826 сентября, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
26 сентября, 19:33