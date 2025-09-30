Аделия Петросян планирует выступить на этапе Гран-при России в Магнитогорске

Петросян собирается принять участие в этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Об этом сообщили организаторы соревнований.

«В соревнованиях планируется участие многократной чемпионки России, победителя квалификационного турнира в Пекине Аделии Петросян , победителя этапов серии Гран-при Анны Фроловой , бронзового призера Олимпийских игр в командных соревнованиях, чемпиона Европы и России Марка Кондратюка, а также победителей и призеров серии Гран-при России танцевальных дуэтов – Василиса Кагановская – Максим Некрасов , Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, других спортсменов», – говорится в анонсе мероприятия.

Этап Гран-при России «Звезды Магнитки» пройдет 25-26 октября.

