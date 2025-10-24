  • Спортс
  • Базылюк исполнила два квада в произвольной на Гран-при в Магнитогорске, Стрельцова сделала чисто четверной сальхов и тройной аксель
Базылюк исполнила два квада в произвольной на Гран-при в Магнитогорске, Стрельцова сделала чисто четверной сальхов и тройной аксель

Базылюк и Стрельцова сделали четверные прыжки на Гран-при России в Магнитогорске.

Маргарита Базылюк выиграла этап Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске, Виктория Стрельцова стала второй.

В произвольной программе Базылюк сделала двойной сальхов вместо запланированного четверного, затем чисто прыгнула четверной тулуп и четверной сальхов – двойной тулуп. Во второй половине упала с тройного флипа.

Стрельцова исполнила четверной сальхов – двойной тулуп (на минус), тройной аксель и сольный четверной сальхов. Во второй половине упала с четверного тулупа.

Арина Ореховская, занявшая пятое место, приземлила четверной лутц с недокрутом на галку.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Виктория Стрельцова
logoМаргарита Базылюк
Звезды Магнитки
Арина Ореховская
logoСерия Гран-при России
женское катание
logoсборная России
