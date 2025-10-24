Виктория Стрельцова: «Ожидала, что получится подняться в тройку с 10-го места. Обидно, что с тулупа упала»

Стрельцова оценила выступление на Гран-при, где уступила Базылюк 0,01 балла.

Маргарита Базылюк выиграла этап Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске с преимуществом в 1 сотую балла, Виктория Стрельцова стала второй.

«Ожидала, что получится подняться в тройку с 10-го места. Обидно, что с тулупа упала. Можно было бы выступить лучше. Очень расстроилась, что в короткой программе не получился аксель, так была бы выше.

Сегодня настраивалась как обычно. Выходить на лед в Магнитогорске было проще, чем на предыдущих турнирах, потому что здесь были зрители – они очень поддерживают, с ними легче каталось.

Я одновременно и рада, что смогла подняться после короткой программы, но обидно, что не сделала сальхов, могла бы быть первая.

Почему решили вернуть старую произвольную программу? Приняли такое решение вместе с тренерским штабом. Мне эта программа ближе, чем новая», – сказала Стрельцова.