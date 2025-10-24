Василий Соловьев: «То, как я раньше работал комментатором – это был курорт. Сидел как кот, обожравшийся сметаны»

Василий Соловьев рассказал о том, как изменился в роли комментатора.

– То, как я раньше работал комментатором – это был курорт. Я на комментаторской позиции сидел как кот, обожравшийся сметаны. У меня не было никаких жестких условий. Я просто наслаждался жизнью, ездил по соревнованиям, смотрел Олимпийские игры, рассказывал об этом людям. Вел сибаритский образ жизни. Но с тех пор поменялся.

– А в какие рамки тебя поставили?

– Раньше как мы работали? Включаешь трансляцию и трындишь до бесконечности. Особенно если рядом Татьяна Анатольевна (Тарасова). А сейчас эпоха другая. Нужно уметь вовремя начать, вовремя заткнуться – это система.

– А методичку тебе выдали уже? Что можно и что нельзя говорить?

– Нет. А разве что-то нельзя говорить? – сказал Соловьев в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

