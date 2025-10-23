  • Спортс
Агата Петрова: «Была настроена на неплохой прокат, но не показала на данный момент свой максимум, была более зажата, чем на тренировках»

Агата Петрова оценила выступление в короткой на Гран-при в Магнитогорске.

По итогам первого дня соревнований юниорок Петрова занимает второе место, лидирует Арина Парсегова. 

«Честно, было волнительно. Была настроена на неплохой прокат, но не показала на данный момент свой максимум, была более зажата, чем на тренировках. Прокат показал, над чем надо работать.

Здесь очень красиво, арена — как на первенстве России, очень хороший лед, кататься в удовольствие. Зрителей очень много, они хорошо поддерживают, все было в удовольствие.

Ожидала ли, что буду в тройке? Честно, нет, изначально был настрой просто поехать и сделать свое. На удивление до шестиминутной разминки волнения не было, пара прыжков меня сбили на разминке, но собралась.

Программу ставил Илья Авербух, мы дорабатывали ее с Елизаветой Навиславской.

По сюжету я — сильная независимая девушка, которая может сама решать, что ей носить, как ей самовыражаться, может делать все, что могут делать другие женщины или мужчины, может себя настроить на хороший прокат, ха-ха.

Близок ли этот образ мне? Внутреннему содержанию, мне кажется, очень соответствует, особенно дома я любитель иногда сама с собой повредничать, там характер жжет. На тренировках иногда тоже бывает такое, когда что-то не идет», — сказала Петрова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
