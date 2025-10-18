Герман Ленков: «В этом сезоне начал работать над второй оценкой – понял, что одними прыжками уже не вывезти»

Фигурист Герман Ленков рассказал о своих программах и целях на этот сезон.

– Кто поставил тебе программы на сезон?

– Короткую программу «Per Te» поставила Софья Самодурова , произвольную – Леонид Свириденко. Софья Вячеславовна и программы ставит некоторым фигуристам нашей группы, и прыжками занимается.

В прошлом году начали работать с Леонидом Свириденко и поставили произвольную программу под Scorpions, Алексей Николаевич предложил это сотрудничество. Мне очень нравится.

– Твоя новая произвольная программа затрагивает достаточно тяжелую тему Второй мировой войны и холокоста. Не сложно ли воплощать на льду такую историю?

– Сначала я не знал, что это за музыка, мы просто поставили программу. Где-то через неделю Елизавета Навиславская рассказала про фильм «Свидетели». Не сказал бы, что это тяжело катать. Мне как будто бы даже легче катать эту программу, чем что-то веселое.

– Согласен ли с тезисом «главное – сделать прыжки»?

– В этом сезоне начал работать над второй оценкой, понял, что одними прыжками уже не вывезти.

– В группе Алексея Николаевича сейчас работает очень много специалистов, в том числе с прошлого года подключилась Елизавета Туктамышева. Работает ли она с тобой? Давала ли какие-то советы?

– Она тренирует в нашей группе, иногда шеф говорит: «Поработайте с акселем». Бывает, что она видит: какой-то прыжок не идет – может указать на ошибку и поправить. Очень приятно с ней работать.

– У вас на льду тренируется много топ-фигуристов. Как бы ты оценил атмосферу в группе Алексея Мишина?

– Атмосфера в группе очень классная, и с Женей [Семененко], и с Глебом [Лутфуллиным] очень хорошо дружим.

– Ставили ли вы вместе с тренерским штабом какие-то цели на этот сезон?

– Планы на этот сезон – выступить не хуже, чем в прошлом, в сборную попасть. Очень бы хотелось попасть на юниорский Кубок Первого канала, – сказал Ленков.