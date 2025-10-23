Маргарита Базылюк: «Хотелось бы лучше откатать короткую программу. Обидно, потому что на риттбергере я не очень часто косячу, обычно на каскаде»

Базылюк заявила, что хотела бы лучше откатать короткую программу на Гран-при.

Сегодня Маргарита Базылюк заняла третье место в короткой на этапе Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске.

«Хотелось бы лучше откатать короткую программу, но как есть уже. Конечно, обидно, потому что на риттбергере я не очень часто косячу, обычно на каскаде. Ладно, зато каскад хороший.

Влияет ли период взросления на какие-то элементы, на координацию? Может быть, но это никогда не отговорка. Наверное, это не должно никого волновать. Я спортсмен, я должна показывать свой максимум.

Короткую программу на этот сезон ставили Этери Георгиевна Тутберидзе и Даниил Маркович Глейхенгауз. Так получилось, что мы ставили летом, и обычно в это время гроза. Так получилось, что два дня на улице шла гроза, был такой гром, что доходило даже до катка. У меня в начале программы гром — и на улице тоже был.

Адреналин, конечно же, был, немного ноги подсели, но это также не отговорка», — сказала Базылюк.