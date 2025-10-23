0

Гончаров о программе под «Бонд с кнопкой»: «Начинаем делать хореодорожку, я слышу не музыку, а то, как люди поют»

Слуцкая и Гончаров рассказали о программе под песню группы «Бонд с кнопкой».

Сегодня Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров завоевали серебро на втором этапе Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске. 

Слуцкая: Очень рады, что хорошо прокатали две программы. Сейчас поедем домой. Показывать образы в этой программе – вполне нормальная задача, с которой мы легко справляемся. Просто в голове нужно прокручивать сюжет.

Гончаров: Очень устал, произвольную проехали нормально по силам, а потом сел в «кисс энд край» и обессилел.

Как отнеслись к тому, что песня «Кухни» стала хитом в России? Лично я немного расстроился. Когда нам Сергей Сергеевич скинул музыку, в Яндексе у исполнителя, наверное, было тысяч 15 слушателей всего. Только-только она попала в рекомендации. Когда уже поставили танец, трек попал на радио, на ТВ. Расстроился, потому что подумал, что люди устанут от нее.

В программе – широкий спектр эмоций, которые человек может пережить за жизнь, от грусти до радости. Было ли слышно, как зрители пели трек «Кухни» на трибунах? Это подбодрило, даже немного развеселило. Начинаем делать хореодорожку, я слышу не музыку, а то, как люди поют. Это понравилось.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
