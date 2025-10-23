Арина Парсегова: «Мне нравится и одиночное, и парное катание. Выбирать не буду»
Фигуристка Арина Парсегова планирует соревноваться в одиночном и парном катании.
Сегодня Парсегова выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров Магнитогорске.
«Мне нравится и одиночное, и парное катание. Выбирать не буду — и то, и то. Мне в начале было очень тяжело, потому что каталась по пять льдов в день, особенно в прошлом сезоне. Сейчас я уже привыкла, мне достаточно легко.
Если я откатала два парных, потом выхожу на одиночные льды — там мне уже гораздо легче все делать. Там не так много разных элементов, как в парном», — сказала Парсегова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости