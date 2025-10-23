Максим Ковтун: «Российское фигурное катание сохранило высочайший уровень. Мы вполне конкурентоспособны во всех видах»

Максим Ковтун считает, что российское фигурное катание сохранило высокий уровень.

По информации «Р-Спорта», допуск россиян на турниры под эгидой Международного союза конькобежцев может состояться в следующем сезоне.

«Мы все давно уже ждем того, что спорт отойдет от политики, как это и должно быть. Понятно, что есть какие-то шаги в эту сторону от них. Мы видим, что некоторые наши ребята смогли поучаствовать в отборе на Олимпиаду. Дай бог, чтобы все сложилось дальше. Конкурентоспособность мы сохранили. Сохранили российское фигурное катание на высочайшем уровне.

Конечно, если все сложится, прогнозировать в первое время будет тяжело, какие баллы [получать] и места мы можем теоретически забирать, потому что не было уже давно опыта катания на международной арене. Но если прикинуть по уровню российских стартов, мы вполне себе конкурентоспособны во всех видах, мягко говоря», – сказал трехкратный призер чемпионатов Европы Ковтун.

Так что, теперь Россия – после важных побед в суде – вернется в мировой спорт?