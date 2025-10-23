1

Максим Ковтун: «Российское фигурное катание сохранило высочайший уровень. Мы вполне конкурентоспособны во всех видах»

Максим Ковтун считает, что российское фигурное катание сохранило высокий уровень.

По информации «Р-Спорта», допуск россиян на турниры под эгидой Международного союза конькобежцев может состояться в следующем сезоне.

«Мы все давно уже ждем того, что спорт отойдет от политики, как это и должно быть. Понятно, что есть какие-то шаги в эту сторону от них. Мы видим, что некоторые наши ребята смогли поучаствовать в отборе на Олимпиаду. Дай бог, чтобы все сложилось дальше. Конкурентоспособность мы сохранили. Сохранили российское фигурное катание на высочайшем уровне.

Конечно, если все сложится, прогнозировать в первое время будет тяжело, какие баллы [получать] и места мы можем теоретически забирать, потому что не было уже давно опыта катания на международной арене. Но если прикинуть по уровню российских стартов, мы вполне себе конкурентоспособны во всех видах, мягко говоря», – сказал трехкратный призер чемпионатов Европы Ковтун.

Так что, теперь Россия – после важных побед в суде – вернется в мировой спорт?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
отстранение и возвращение России
мужское катание
logoсборная России
logoМаксим Ковтун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Энберт: «С оптимизмом смотрю в следующий сезон и жду допуска российских фигуристов. Считаю, что в 2026 году он возможен»
сегодня, 12:42
Алексей Мишин: «Плющенко – это яркая личность в мировом фигурном катании, это Гагарин. Рассуждать, хороший он тренер или плохой, неуважительно»
сегодня, 11:55
«Это глубокое неуважение к нам как к стране, к нашим гражданам. К спортсменам, тренерам». Мишин о недопуске фигуристов на международные старты
сегодня, 11:31
Главные новости
Мишин о Ягудине и Плющенко: «Говорить, что я был необъективен, кого-то больше любил – нет. Именно моим голосом Алексей стал участником ОИ-1998»
45 минут назад
Александр Энберт: «С оптимизмом смотрю в следующий сезон и жду допуска российских фигуристов. Считаю, что в 2026 году он возможен»
сегодня, 12:42
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Базылюк, Стрельцова, Петрова, Сарафанова, Парсегова, Литвинчева выступят с короткими программами
сегодня, 12:10Live
Алексей Мишин: «Плющенко – это яркая личность в мировом фигурном катании, это Гагарин. Рассуждать, хороший он тренер или плохой, неуважительно»
сегодня, 11:55
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Ковязина и Мохов победили в парах, Доможирова и Вегера – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и
сегодня, 11:40
«Это глубокое неуважение к нам как к стране, к нашим гражданам. К спортсменам, тренерам». Мишин о недопуске фигуристов на международные старты
сегодня, 11:31
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Слуцкая и Гончаров – 2-е, Тихонова и Лысов – 3-и
сегодня, 10:19
«Мне сделали чекап, посмотрели, какая чакра хуже всего работает, и по ней начинают массировать». Загитова рассказала, как отдыхает в санатории
сегодня, 09:54
Дрозд о Шанаевой: «В последний год совместных выступлений у нас возникла определенного рода стагнация. Надо было что-то менять»
сегодня, 08:29
Павел Дрозд: «Когда Шичина попала в больницу, я вообще не думал, вернемся мы на лед или нет – в первую очередь было важно, чтобы она выкарабкалась»
сегодня, 08:22
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
10 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
9 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57