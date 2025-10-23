  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Александр Энберт: «С оптимизмом смотрю в следующий сезон и жду допуска российских фигуристов. Считаю, что в 2026 году он возможен»
2

Александр Энберт: «С оптимизмом смотрю в следующий сезон и жду допуска российских фигуристов. Считаю, что в 2026 году он возможен»

Энберт считает, что российские фигуристы скоро вернутся на мировую арену.

По информации «Р-Спорта», допуск россиян на турниры под эгидой Международного союза конькобежцев может состояться в следующем сезоне.

«На мой взгляд, допуск российских фигуристов до международных стартов в сезоне-2026/2027 более чем возможен. Допуск до квалификации на Олимпиаду – уже большой шаг, пусть пока с разными ограничениями, только в одиночном виде, но выступление на международной арене – большая подвижка. Это переломный момент, смена вектора от отстранения и изоляции к общему объединению на почве спорта.

Честно, с оптимизмом смотрю в следующий сезон и жду возвращения. Пока в нейтральном статусе, но нужно пройти какие-то определенные шаги, вряд ли сразу получится, что россияне будут выступать с флагом и гимном на всех соревнованиях. Но шаг за шагом, в каждом виде спорта это возвращается, это очень приятно. Такое ощущение, что тренд вообще изменился на более благоприятный», – сказал призер ЧМ-2019 Александр Энберт.

Так что, теперь Россия – после важных побед в суде – вернется в мировой спорт?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoсборная России
отстранение и возвращение России
Александр Энберт
олимпийская квалификация
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Российских фигуристов могут допустить на международные турниры в сезоне-2026/27 («Р-Спорт»)
вчера, 13:42
Евгения Медведева: «Отсутствие флага и гимна угнетает, морально становится сложнее выступать. Поэтому очень рада за наших паралимпийцев»
10 октября, 11:18
«Петросян нужно усложнять программу, чтобы рассчитывать на медали». Энберт об Олимпиаде-2026
22 сентября, 09:07
Главные новости
Мишин о Ягудине и Плющенко: «Говорить, что я был необъективен, кого-то больше любил – нет. Именно моим голосом Алексей стал участником ОИ-1998»
44 минуты назад
Максим Ковтун: «Российское фигурное катание сохранило высочайший уровень. Мы вполне конкурентоспособны во всех видах»
сегодня, 12:44
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Базылюк, Стрельцова, Петрова, Сарафанова, Парсегова, Литвинчева выступят с короткими программами
сегодня, 12:10Live
Алексей Мишин: «Плющенко – это яркая личность в мировом фигурном катании, это Гагарин. Рассуждать, хороший он тренер или плохой, неуважительно»
сегодня, 11:55
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Ковязина и Мохов победили в парах, Доможирова и Вегера – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и
сегодня, 11:40
«Это глубокое неуважение к нам как к стране, к нашим гражданам. К спортсменам, тренерам». Мишин о недопуске фигуристов на международные старты
сегодня, 11:31
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Слуцкая и Гончаров – 2-е, Тихонова и Лысов – 3-и
сегодня, 10:19
«Мне сделали чекап, посмотрели, какая чакра хуже всего работает, и по ней начинают массировать». Загитова рассказала, как отдыхает в санатории
сегодня, 09:54
Дрозд о Шанаевой: «В последний год совместных выступлений у нас возникла определенного рода стагнация. Надо было что-то менять»
сегодня, 08:29
Павел Дрозд: «Когда Шичина попала в больницу, я вообще не думал, вернемся мы на лед или нет – в первую очередь было важно, чтобы она выкарабкалась»
сегодня, 08:22
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
10 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
9 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57