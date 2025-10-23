Александр Энберт: «С оптимизмом смотрю в следующий сезон и жду допуска российских фигуристов. Считаю, что в 2026 году он возможен»

Энберт считает, что российские фигуристы скоро вернутся на мировую арену.

По информации «Р-Спорта», допуск россиян на турниры под эгидой Международного союза конькобежцев может состояться в следующем сезоне.

«На мой взгляд, допуск российских фигуристов до международных стартов в сезоне-2026/2027 более чем возможен. Допуск до квалификации на Олимпиаду – уже большой шаг, пусть пока с разными ограничениями, только в одиночном виде, но выступление на международной арене – большая подвижка. Это переломный момент, смена вектора от отстранения и изоляции к общему объединению на почве спорта.

Честно, с оптимизмом смотрю в следующий сезон и жду возвращения. Пока в нейтральном статусе, но нужно пройти какие-то определенные шаги, вряд ли сразу получится, что россияне будут выступать с флагом и гимном на всех соревнованиях. Но шаг за шагом, в каждом виде спорта это возвращается, это очень приятно. Такое ощущение, что тренд вообще изменился на более благоприятный», – сказал призер ЧМ-2019 Александр Энберт.

Так что, теперь Россия – после важных побед в суде – вернется в мировой спорт?