0

Контрольные прокаты юниорской сборной России. Малеина и Самохин, Пестова и Лагутов, Горшенина и Макаров, Фефелова и Валов представят произвольные танцы

28 августа дэты представят произвольные танцы на контрольных прокатах юниоров.

Новогорск

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

Зоя Пестова – Сергей Лагутов

Арина Горшенина – Илья Макаров

Анна Соболева – Матвей Чураков

Мария Фефелова – Артем Валов

Анна Билибина – Дмитрий Кашаев

Елизавета Малеина – Матвей Самохин

Полина Пилипенко – Владислав Михайлов

Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров

Ирина Скопина – Дмитрий Симонов

Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин

ПРИМЕЧАНИЕ: стартовый порядок станет известен позднее.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
