Контрольные прокаты юниорской сборной России. Малеина и Самохин, Пестова и Лагутов, Горшенина и Макаров, Фефелова и Валов представят произвольные танцы
28 августа дэты представят произвольные танцы на контрольных прокатах юниоров.
Контрольные прокаты юниорской сборной России
Новогорск
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов
Зоя Пестова – Сергей Лагутов
Арина Горшенина – Илья Макаров
Анна Соболева – Матвей Чураков
Мария Фефелова – Артем Валов
Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
Елизавета Малеина – Матвей Самохин
Полина Пилипенко – Владислав Михайлов
Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров
Ирина Скопина – Дмитрий Симонов
Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин
ПРИМЕЧАНИЕ: стартовый порядок станет известен позднее.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
