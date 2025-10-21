  • Спортс
46

Матыцин об идее отдать приоритет российской музыке на спортивных мероприятиях: «Получили ответ от Минспорта о поддержке нашей инициативы»

Минспорт поддержал идею о приоритете российской музыки на мероприятиях.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сократить или полностью запретить использование иностранной музыки на спортивных мероприятиях.

«Мы получили ответ от Минспорта о поддержке нашей инициативы.

Минспорт направит рекомендацию в общественные и спортивные организации по использованию в приоритетном порядке музыкальных композиций отечественных авторов патриотической направленности», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
музыка
Министерство спорта России
logoОлег Матыцин
Государственная дума
