Татьяна Кузьмина о работе в шоу в Китае: «Там все дешево, можно встретить русских, которые приезжают на шопинг. А не понравилось, что везде курят»

Фигуристка Татьяна Кузьмина рассказала об участии в шоу в Китае.

Кузьмина выступала в парном катании с Алексеем Хвалько. Их пара распалась в 2021 году, с тех пор фигуристка не участвовала в соревнованиях.

– Этим летом ты участвовала в шоу в Китае. Как ты туда попала?

– Как-то зимой нас с Лешей позвали выступить с показательным номером на корпоративе у «Газпрома». Мы приехали туда как солисты, прокатали свою программу. А еще там было небольшое шоу от группы-массовки под руководством организатора Насти Голубевой.

После того, как я закончила со спортом, прошло года три, наверное, – и я подумала, что мне было бы интересно поучаствовать в шоу, понять, что это такое. Начала писать всем организаторам, которых знаю, даже на корабль отправляла заявку.

Но в тот момент уже понимала, что туда точно не поеду – у меня есть отношения, мне это не надо. Поэтому искала какие-нибудь непродолжительные контракты. Сначала Настя говорила, что их не было, а потом сама мне написала и сказала, что в Китае есть предложение на два месяца. Решила рассмотреть этот вариант.

– Получается, ты была одиночницей в группе? Не звала какого-нибудь партнера с собой?

– В Китай не звала, а до этого пыталась кого-то найти, но не смогла.

– Много русскоязычных фигуристов в касте было?

– Все. Нас собрали в России, встретились в Москве и полетели в Китай.

– А в наших шоу успела поучаствовать? На Новый год обычно много разных постановок.

– Первое продолжительное шоу – это в Китае. Еще один раз принимала участие в корпоративе на 23 Февраля. Больше не участвовала.

– Чем вообще занималась там в свободное время?

– Монтажом. Честно, это правда так, ха-ха. У меня в мае была свадьба, потом через месяц – диплом. А через два дня улетела в Китай.

Свадебного видеографа попросила ничего не монтировать. Сказала, что буду сама это делать. У меня получилось два влога и один свадебный фильм на полтора часа – все свободное время монтировала. Ну и ролики для соцсетей параллельно. <...>

– Как у вас складывался рабочий день на шоу?

– В день было по два шоу примерно по полчаса. Как только прилетели в Маньчжурию, понятное дело, сначала были многочасовые репетиции, а потом просто выступления, и все.

– Что тебя порадовало в Китае?

– Каждый день меня радовали напитки за 70 рублей – очень вкусный кофе с мороженым. А еще там все дешево: можно встретить русских, которые обычно приезжают на шопинг из Забайкальского края. До границы ехать 10 минут.

– Было что-то странное или неприятное?

– Не понравилось, что они везде курят. Сидишь на завтраке в большом банкетном помещении, а за соседним столом спокойно могут курить – то есть вообще везде курят.

У них не запрещено курить в помещении. В некоторых местах, например в лифте, написано, что нельзя. А удивило то, что помидоры черри они за фрукт считают.

– То есть просто помидоры – овощи, а черри – фрукты?

– Вроде как да. Когда мы приехали, на первый приветственный ужин нам дали дыню, помидоры черри – и это все перемешано в йогурте.

– Звучит сомнительно. А на вкус как?

– Кстати, неплохо. Как будто каким-то похожим фруктом отдавало, – сказала Кузьмина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
