Татьяна Тарасова: «Сизерон – выдающийся танцор. Я всегда рада, когда выдающиеся возвращаются»

Тарасова считает, что Сизерон и Фурнье-Бодри претендуют на подиум Олимпиады.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Гийом Сизерон весной этого года встал в пару с фигуристкой Лоранс Фурнье-Бодри . Они выиграли свой первый этап Гран-при , который прошел во Франции.

– Можно ли их выступление назвать заявкой на олимпийский подиум?

– Можно, конечно. Я всегда рада, когда выдающиеся возвращаются. Гийом – выдающийся танцор. Он решил и так и сделал. Я с судьями согласна. Они по произвольному танцу ни с кем не соревновались.

Был уникальный прокат и уникальный танец. И им за это благодарна, что не пришлось сомневаться, кто первый и кто лучший, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Сизерон вернулся и всех запутал – соперники возмущены, тренеров обвиняют в монополии