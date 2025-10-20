Трусова сообщила, что крестной ее сына стала Левушкина: «Теперь Маша официально часть моей семьи»

Фигуристка Мария Левушкина стала крестной сына Александры Трусовой.

«Теперь Маша официально часть моей семьи – она стала крестной мамой Миши.

А крестным мы выбрали Илью, моего двоюродного брата. Мы можем быть спокойны, ведь у нашего сына самые крутые в мире крестные», – написала в своем телеграм-канале призер Олимпийских игр.

Трусова и ее супруг Макар Игнатов стали родителями в августе.