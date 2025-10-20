Станислава Константинова: «В последнее время фигурное катание у нас превращается в некий шоу-формат. Мне это не очень нравится»

Фигуристка Константинова считает, что в России слишком много шоу-форматов.

«Возможно, со мной никто не согласится, но как будто в последнее время, после вынужденного ухода России с международной арены, фигурное катание у нас постепенно превращается в некий шоу-формат. Мне это не очень нравится.

У нас становится много шоу, и это в целом нормально, потому что спортсменов нужно поддерживать, им нужна мотивация и деятельность. Раньше мы катали по 15 турниров за сезон, а теперь остается пять. Нужно зарабатывать, нужно кататься, нужно, чтобы людям было интересно, чтобы спорт жил.

Федерация очень старается – мотивирует, поддерживает. В том числе появляется много медийных активностей. Раньше такого не было, все освещалось куда менее масштабно. Но, мне кажется, нужен баланс», – сказала бронзовый призер Универсиады-2019 Станислава Константинова .