8

Ника Эгадзе: «В этом сезоне я ощущаю себя более уверенно. Очень помогает, что со мной плотно работают Тутберидзе и Ришо»

Грузинский фигурист Ника Эгадзе отметил заслугу Этери Тутберидзе в своих успехах.

Эгадзе занял второе место в короткой программе на Гран-при Франции (95,67 балла). Лидирует американец Илья Малинин (105,22).

«Если честно, то три турнира подряд – это тяжело. Постараюсь больше никогда так не составлять свой график. Мне же через пять дней уже улетать на Skate Canada.

Просто так сложилось: я очень люблю выступать в Казахстане (ранее Эгадзе участвовал в Мемориале Дениса Тена – Спортс’’), там мой друг, Миша Шайдоров – кстати, желаю ему удачи на этапе в Китае. Потом был домашний «Челленджер» в Тбилиси, его я тоже не мог пропустить, сами понимаете, как это для меня важно. А потом этап Гран-при. Так что я уже мечтаю, как хотя бы пару дней потом отдохну.

В этом сезоне я ощущаю себя по-другому: более уверенно и надежно. Да, еще очень много работы – и над вращениями, и над дорожками, я знаю, что должен кататься лучше. Надо переставать думать о прыжках, а больше думать о презентации. Сейчас с этим уже получше, но впереди правда очень много работы.

Очень помогает, как в этом сезоне со мной плотно работают и Этери Георгиевна (Тутберидзе), и Бенуа Ришо. Я чувствую их поддержку, сегодня перед шестиминуткой они импровизировали под трибунами, что я еще могу скатать. Жаль, вы не видели, это был настоящий театр. Этери Георгиевна сегодня в ударе, было очень весело», – сказал Эгадзе, чьи слова передает корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
мужское катание
Ника Эгадзе
