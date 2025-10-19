Оценка судьи из Литвы для Гиньяр и Фаббри на Гран-при Франции оказалась на 10 баллов ниже средней

Оценка судьи из Литвы для Гиньяр и Фаббри оказалась на 10 баллов ниже средней.

Сегодня во французском Анже завершился первый этап Гран-при по фигурному катанию. Победу в танцах на льду одержали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (211,02), вторыми стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (210,24), третьими – литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс (201,05).

На четвертом месте финишировали трехкратные чемпионы Европы и призеры ЧМ из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (195,98).

В ритм-танце итальянцы стали единственным дуэтом, чья оценка в протоколе литовской судьи Лаймуте Краузиене отклонилась от средней в меньшую сторону (-3,66 балла). В произвольном от нее же Гиньяр и Фаббри получили на 7,16 балла меньше средней оценки.

При этом литовцы Рид и Амбрулевичюс в ритм-танце получили от Краузиене на 3,69 балла больше средней оценки, а в произвольном – на 6,62 балла больше.