  • Елена Вайцеховская: «Так, как катается Сакамото, сейчас не катается никакая другая фигуристка в мире. Да и не прыгает так никто»
6

Елена Вайцеховская отметила уникальность японской фигуристки Каори Сакамото.

С 17 по 19 октября в Анже проходит Гран-при Франции по фигурному катанию.

«По итогу первых двух дней этапа Гран-при в Анже три наблюдения – два достаточно дежурных и одно внезапное.

Илья Малинин хорош, конечно же, до восторга, но все, что я могла бы по этому поводу сказать, уже сказала – после турнира «Ломбардия Трофи»

Каори Сакамото впечатлила не меньше, вот правда. Так, как она катается (особенно когда смотришь на это от борта – энергетика с ног сшибает), не катается сейчас никакая другая фигуристка в мире. Да и не прыгает так никто. Но Каори можно обыграть, скрутив триксель или квад – что мы, собственно, увидели в Анже.

Гийом Сизерон. Вот, ей-Богу, надо было дождаться, пока они с Габриэлой Пападакис закончат карьеру, пока Гийом не встанет в пару с Лоранс Фурнье-Бодри, пока они не наберут достаточную форму, чтобы выступать с Гран-при, чтобы понять…

Чтобы понять, что главным в дуэте Пападакис – Сизерон был не Гийом. А Габриэла. Без нее получилось что-то красивое и… веганское. Как стейк из тофу с морковкой», – написала журналист Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
