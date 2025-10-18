Мария Павлова: «Нам безумно понравилось работать с Бенуа Ришо. Я чувствую, как по-новому раскрылась в произвольной – стала мягче, спокойнее, нежнее»

Мария Павлова и Алексей Святченко высказались о 3-м месте на Гран-при Франции.

Спортивная пара из Венгрии набрала 192,76 балла в сумме. Победили японцы Рику Миура – Рюичи Кихара (219,15), вторыми стали канадцы Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (197,66).

Слова Павловой и Святченко приводит корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.

Святченко: Очень неприятная ошибка сегодня у меня, причем совершенно неожиданная: никогда с каскадом нет проблем на тренировках. Ужасно себя чувствую, такое нельзя позволять – это очень дорого стоит нам в оценке.

Мы решили с тренерами, что для таких ситуаций не будем прорабатывать резервный план – что делать, если сорвали каскад. Если в голове будет план Б, то он будет мешать чисто делать план А. Так что отступать некуда, надо все чисто прыгать.

Павлова: Мне очень нравятся наши новые программы, наверное, это наши с Лешей самые любимые постановки в карьере. Я чувствую, как по-новому я раскрылась в произвольной программе – стала мягче, спокойнее и нежнее. Хореография от Бенуа Ришо заставляет больше внимания уделять линиями, тянуть ноги и руки.

Нам безумно понравилось работать с ним – это просто восторг.

Святченко: Ришо – замечательный человек и очень талантливый постановщик. Мы очень хотим еще с ним поработать в будущем. Он творец, на сто процентов отдается процессу работы. Да, он требовательный – потому что перфекционист. Но при этом он может и посмеяться, и в общении очень легкий.