Илья Малинин: «Моя короткая программа – про путь воина к величию. Возможно, получится каскад с четверным акселем на Олимпиаде»

Илья Малинин рассказал, что его короткая программа – про путь воина к величию.

Американский фигурист Малинин лидирует на этапе Гран-при во Франции (105,22 балла), вторым идет Ника Эгадзе из Грузии (95,67), третьим – японец Као Миура (87,25). Завтра они выступят с произвольными программами.

«Я очень устал, если честно, сейчас моя батарейка показывает процентов 50, не больше. В какой-то момент я даже не был уверен, что смогу выступить на Гран-при: не буду вдаваться в подробности, но тут были и небольшие проблемы с ментальным настроем, и пара мелких травм. Но я рад, что сегодня я здесь.

Моя короткая программа – про путь воина к величию. Я хорошо чувствую, что катаю, потому что мне представляется, что это похоже на мой путь в фигурном катании, со всеми сложностями и падениями.

Что касается каскада с четверным акселем – конечно, я думаю включить его в программу. Пока сложно сказать когда: для этого он должен получаться в прокате действительно уверенно. Наверное, можно сказать, что это одна из целей на сезон. Возможно, получится его показать на Олимпиаде, было бы круто», – сказал Малинин, чьи слова приводит корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.

Малинину 20 лет, он двукратный чемпион мира. Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026-го в Милане и Кортина-д’Ампеццо.