  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Илья Малинин: «Моя короткая программа – про путь воина к величию. Возможно, получится каскад с четверным акселем на Олимпиаде»
11

Илья Малинин: «Моя короткая программа – про путь воина к величию. Возможно, получится каскад с четверным акселем на Олимпиаде»

Илья Малинин рассказал, что его короткая программа – про путь воина к величию.

Американский фигурист Малинин лидирует на этапе Гран-при во Франции (105,22 балла), вторым идет Ника Эгадзе из Грузии (95,67), третьим – японец Као Миура (87,25). Завтра они выступят с произвольными программами.

«Я очень устал, если честно, сейчас моя батарейка показывает процентов 50, не больше. В какой-то момент я даже не был уверен, что смогу выступить на Гран-при: не буду вдаваться в подробности, но тут были и небольшие проблемы с ментальным настроем, и пара мелких травм. Но я рад, что сегодня я здесь.

Моя короткая программа – про путь воина к величию. Я хорошо чувствую, что катаю, потому что мне представляется, что это похоже на мой путь в фигурном катании, со всеми сложностями и падениями.

Что касается каскада с четверным акселем – конечно, я думаю включить его в программу. Пока сложно сказать когда: для этого он должен получаться в прокате действительно уверенно. Наверное, можно сказать, что это одна из целей на сезон. Возможно, получится его показать на Олимпиаде, было бы круто», – сказал Малинин, чьи слова приводит корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.

Малинину 20 лет, он двукратный чемпион мира. Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026-го в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная США
logoИлья Малинин
logoГран-при Франции
мужское катание
logoГран-при
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при Франции. Малинин выиграл короткую программу, Эгадзе – 2-й, Миура – 3-й, Сяо Хим Фа – 4-й
505сегодня, 17:41
Илья Малинин прыгнул четверной аксель на тренировке перед Гран-при Франции
23сегодня, 09:33Видео
Соперники Гуменника на Олимпиаде-2026: кто уже готов, а у кого сомнения и травмы
19сегодня, 02:45
Главные новости
Гран-при Франции. Миура и Кихара победили, Стеллато-Дудек и Дешам – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и
20723 минуты назад
Ника Эгадзе: «В этом сезоне я ощущаю себя более уверенно. Очень помогает, что со мной плотно работают Тутберидзе и Ришо»
34сегодня, 18:10
Гран-при Франции. Малинин выиграл короткую программу, Эгадзе – 2-й, Миура – 3-й, Сяо Хим Фа – 4-й
505сегодня, 17:41
Каори Сакамото: «Сегодня я извлекла много уроков. Теперь понимаю, что должна улучшить на протяжении сезона»
10сегодня, 16:53
Комментатор Василий Соловьев о первом эфире за 10 лет: «Ощущение, будто вышел из комы. Вишенка на торте – звонок от Тарасовой, это важно и приятно»
36сегодня, 16:42
Сумийоши четвертый год подряд стала 3-й на Гран-при Франции: «Я хотела оказаться повыше, но это разочарование скорее с позитивом»
сегодня, 16:12
Ами Накаи: «Я совсем не рассчитывала на победу. Не хочется, чтобы это давило перед следующим стартом»
2сегодня, 15:54
Стеллато-Дудек о сальто в программе: «Я самая старая в сегодняшней фигурке, партнер тоже немолод. Хотелось бы запомниться чем-то еще»
5сегодня, 15:32
Ами Накаи исполнила тройной аксель в произвольной на Гран-при Франции
3сегодня, 14:59
Гран-при Франции. Накаи победила, Сакамото – 2-я, Сумийоши – 3-я, Левито – 4-я, весь пьедестал заняли японки
504сегодня, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
сегодня, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
116 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57