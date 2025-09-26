Роман Костомаров: «Петросян и Гуменник обладают сложными элементами, за счет которых могут победить всех, как это и случилось в Китае»
«Конечно, международные турниры теряют без российских фигуристов, потому что выступать и завоевывать награды без сильнейших спортсменов это тоже так себе победа.
Теряется ценность завоеванных медалей, которые они получают, пока наших спортсменов не допускают. Но и грустно, конечно, что сейчас многие наши спортсмены не могут проявить себя на самых высоких стартах, век спортсмена короткий», – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.
Также экс-фигурист пожелал удачи Аделии Петросян и Петру Гуменнику на Олимпиаде. Российские фигуристы в нейтральном статусе победили на квалификационных соревнованиях и отобрались на Игры.
«Сейчас мировой уровень в одиночном катании в плане исполнения сложнейших элементов немного упал. А наши ребята, Петросян и Гуменник, как раз обладают всеми сложными элементами, за счет которых могут победить всех, что, в принципе, и случилось сейчас в Китае.
Поэтому я их поздравляю. Дай бог, чтобы все так дальше удачно у них складывалось, они проявили себя уже на самом высоком старте [Олимпиаде] и показали лучший результат», – приводит слова Костомарова ТАСС.
Гуменник стал идеальным книжным героем для мира. И претендентом на медаль Олимпиады