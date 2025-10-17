Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс поменяла музыку к короткой программе.

На олимпийской квалификации в Пекине Хендрикс выступала под песни Locura в исполнении INNA, а также Pinga в исполнении Sak Noel и Luka Caro.

«Чтобы теоретически получить более высокие баллы, чем в Китае, мы работаем в основном над художественной составляющей, потому что прошлым летом у нас было мало времени, чтобы довести ее до совершенства, при этом сохраняя технический уровень.

Небольшой спойлер: короткая программа будет другой, мы поменяли музыку. Так что это будет сюрпризом к следующим соревнованиям», – сказала чемпионка Европы.

Хендрикс выступит на японском этапе Гран-при, который пройдет с 7 по 9 ноября в Осаке.