Луна Хендрикс поменяла музыку к короткой программе
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс поменяла музыку к короткой программе.
На олимпийской квалификации в Пекине Хендрикс выступала под песни Locura в исполнении INNA, а также Pinga в исполнении Sak Noel и Luka Caro.
«Чтобы теоретически получить более высокие баллы, чем в Китае, мы работаем в основном над художественной составляющей, потому что прошлым летом у нас было мало времени, чтобы довести ее до совершенства, при этом сохраняя технический уровень.
Небольшой спойлер: короткая программа будет другой, мы поменяли музыку. Так что это будет сюрпризом к следующим соревнованиям», – сказала чемпионка Европы.
Хендрикс выступит на японском этапе Гран-при, который пройдет с 7 по 9 ноября в Осаке.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: DHnet
