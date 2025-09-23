«Спасибо болельщикам по всему миру». Хендрикс поблагодарила за поддержку после восстановления от травмы
Луна Хендрикс поблагодарила за поддержку после восстановления от травмы.
Бельгийская фигуристка пропустила почти весь прошлый сезон, а в феврале перенесла операцию на лодыжке. В сентябре она выступила на олимпийском отборочном турнире в Пекине, где заняла третье место.
«Спасибо вам! Моему замечательному парню, друзьям и всем болельщикам по всему миру!» – написала Хендрикс, опубликовав видео с фрагментами тренировок в ходе восстановления.
Хендрикс 25 лет, она победитель чемпионата Европы-2024.
