«Спасибо болельщикам по всему миру». Хендрикс поблагодарила за поддержку после восстановления от травмы

Луна Хендрикс поблагодарила за поддержку после восстановления от травмы.

Бельгийская фигуристка пропустила почти весь прошлый сезон, а в феврале перенесла операцию на лодыжке. В сентябре она выступила на олимпийском отборочном турнире в Пекине, где заняла третье место.

«Спасибо вам! Моему замечательному парню, друзьям и всем болельщикам по всему миру!» – написала Хендрикс, опубликовав видео с фрагментами тренировок в ходе восстановления.

Хендрикс 25 лет, она победитель чемпионата Европы-2024.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Луны Хендрикс
женское катание
logoсборная Бельгии
logoЛуна Хендрикс
