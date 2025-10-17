Каори Сакамото: «Шесть лет назад я уже выступала на Гран-при во Франции, это был горький опыт. Может, поэтому я сегодня нервничала, не выдала максимум»

Сакамото заявила, что нервничала перед короткой программой на Гран-при Франции.

После первого дня соревнований Каори Сакамото занимает второе место (76,20), лидирует Ами Накаи (78,00).

«Шесть лет назад я уже выступала на Гран-при во Франции. Это был горький опыт. Может, поэтому я сегодня немного нервничала – не выдала свой максимум и была немного зажата, в паре мест чуть не ошиблась.

Но приятно, что я получила неплохие баллы, хоть еще вхожу в сезон. Конечно, это радует.

Музыку для моей короткой программы – «Time to say goodbye» – выбрал Бенуа Ришо, мой постановщик. Если честно, мы даже не рассматривали никаких других вариантов. Но вот версии исполнения было две: одна полностью на английском, а вторая – и с итальянским текстом. Не буду скрывать, конечно, мы в итоге остановились на той, где есть итальянский – Олимпиада же будет в Милане.

Я та фигуристка, которая чем больше тренируется, тем спокойнее себя чувствует. Для меня важно много работать. Обычно зимой льда у нас больше, поэтому я чувствую себя уверенно, а вот летом с ледовыми тренировками сложнее.

Но этим летом у нас появился новый каток, поэтому я смогла кататься столько, сколько хочу. Так что я стала заниматься больше, но дело не в подготовке к Олимпиаде, просто помогли обстоятельства», – приводит слова Сакамото корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева.