  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Каори Сакамото: «Шесть лет назад я уже выступала на Гран-при во Франции, это был горький опыт. Может, поэтому я сегодня нервничала, не выдала максимум»
2

Каори Сакамото: «Шесть лет назад я уже выступала на Гран-при во Франции, это был горький опыт. Может, поэтому я сегодня нервничала, не выдала максимум»

Сакамото заявила, что нервничала перед короткой программой на Гран-при Франции.

После первого дня соревнований Каори Сакамото занимает второе место (76,20), лидирует Ами Накаи (78,00). 

«Шесть лет назад я уже выступала на Гран-при во Франции. Это был горький опыт. Может, поэтому я сегодня немного нервничала – не выдала свой максимум и была немного зажата, в паре мест чуть не ошиблась.

Но приятно, что я получила неплохие баллы, хоть еще вхожу в сезон. Конечно, это радует.

Музыку для моей короткой программы – «Time to say goodbye» – выбрал Бенуа Ришо, мой постановщик. Если честно, мы даже не рассматривали никаких других вариантов. Но вот версии исполнения было две: одна полностью на английском, а вторая – и с итальянским текстом. Не буду скрывать, конечно, мы в итоге остановились на той, где есть итальянский – Олимпиада же будет в Милане.

Я та фигуристка, которая чем больше тренируется, тем спокойнее себя чувствует. Для меня важно много работать. Обычно зимой льда у нас больше, поэтому я чувствую себя уверенно, а вот летом с ледовыми тренировками сложнее.

Но этим летом у нас появился новый каток, поэтому я смогла кататься столько, сколько хочу. Так что я стала заниматься больше, но дело не в подготовке к Олимпиаде, просто помогли обстоятельства», – приводит слова Сакамото корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
женское катание
logoГран-при Франции
logoКаори Сакамото
logoсборная Японии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ами Накаи: «После конца проката я радовалась, понимала, что все сделала хорошо. Но когда увидела оценки, была в шоке»
35 минут назад
Гран-при Франции. Накаи с тройным акселем выиграла короткую программу, Сакамото – 2-я, Левито – 3-я
380сегодня, 17:30
Ами Накаи исполнила тройной аксель в короткой программе на Гран-при Франции
11сегодня, 16:40
Главные новости
Гран-при Франции. Миура и Кихара лидируют после короткой программы, Стеллато-Дудек и Дешам – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и
1006 минут назад
Ами Накаи: «После конца проката я радовалась, понимала, что все сделала хорошо. Но когда увидела оценки, была в шоке»
35 минут назад
«Никогда так внимательно не слушала тренера». Трусова записала влог на юниорском Гран-при в Москве
847 минут назадВидео
«Готовим невероятный дуэт для вас с Женечкой». Плющенко пригласил зрителей на свое шоу с участием Медведевой
2151 минуту назад
Гран-при Франции. Накаи с тройным акселем выиграла короткую программу, Сакамото – 2-я, Левито – 3-я
380сегодня, 17:30
Ами Накаи исполнила тройной аксель в короткой программе на Гран-при Франции
11сегодня, 16:40
Алина Загитова снялась для рекламной кампании Гоши Рубчинского
47сегодня, 16:13Фото
Александра и Макар Игнатовы обвенчались и покрестили сына
41сегодня, 16:04Фото
Сокращение на 2 тысячи занимающихся к 2026 году – план развития фигурного катания России
31сегодня, 13:38
Роднина о подготовке Петросян и Гуменника: «До Олимпиады еще достаточно времени. Можно успеть как набрать форму, так и потерять ее»
4сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
1вчера, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13