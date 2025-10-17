0

Ами Накаи: «После конца проката я радовалась, понимала, что все сделала хорошо. Но когда увидела оценки, была в шоке»

Ами Накаи удивилась оценке за короткую программу на Гран-при Франции.

Об этом японка заявила на пресс-конференции после проката, за который она получила 78 баллов. 

«Когда я выходила из юниоров во взрослые, то больше всего радовалась возможности начать соревноваться с сильнейшими. И вот это случилось – и я до сих пор не могу поверить.

С такими соперницами особенно ценно, что сегодня мне удалось прокатать чисто – ну и, конечно, что я чисто прыгнула тройной аксель. Это лучшие баллы в моей карьере, так что не буду скрывать: я счастлива.

После конца проката я радовалась, понимала, что все сделала хорошо. Но когда увидела оценки, была в шоке. Даже запрыгала от радости.

Музыку для короткой («La Strada» Нино Рота) для меня выбрал постановщик Дэвид Уилсон. Он сказал, что она подходит для меня сегодняшней – и по возрасту, и по катанию. Конечно, сыграло и то, что Олимпиада в этом году в Италии.

С хореографией и презентацией мне очень помог Дайсуке Такахаси, он мастер, и я многому у него учусь.

Этим летом я много работала над тройным акселем, над тем, чтоб улучшить траекторию прыжка и отталкивание. Хочется прыгать идеальный тройной аксель. Для меня такой пример – тройной аксель Вакабы Хигучи», – приводит слова Накаи корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Ами Накаи
женское катание
logoсборная Японии
logoГран-при Франции
