  У Лазарева – саундтрек к «Игре в кальмара», у Арсения Федотова – Depeche Mode, у Сарновского – «Гладиатор»: вся музыка к произвольным программам юниоров
У Лазарева – саундтрек к «Игре в кальмара», у Арсения Федотова – Depeche Mode, у Сарновского – «Гладиатор»: вся музыка к произвольным программам юниоров

Стала известна музыка к произвольным программам фигуристов-юниоров.

В Новогорске прошли контрольные прокаты юниорской сборной России.

Роман Хамзин: OST «Гладиатор»

Лев Лазарев: OST «Игра в кальмара»

Вадим Воронов: Egypt The Old Kingdom от Аллена Грея

Арсений Федотов: Shout и Personal Jesus от Depeche Mode.

Глеб Ковтун: Grande Amore – Il volo

Николай Колесников: Димаш – S.O.S. d’un Terrien en Detresse

Михаил Алексахин: OST «Призрак оперы»

Эдуард Карартынян: Mr/mme и Doctor от Лоика Нотте

Никита Сарновский: OST «Гладиатор»

Ильяс Халиуллин: музыка Элвиса Пресли

Макар Солодников: рок-опера «Моцарт»

Артем Федотов: Висенте Амиго – Poeta en el viento

Герман Ленков: Tango of death

