У Лазарева – саундтрек к «Игре в кальмара», у Арсения Федотова – Depeche Mode, у Сарновского – «Гладиатор»: вся музыка к произвольным программам юниоров
Стала известна музыка к произвольным программам фигуристов-юниоров.
В Новогорске прошли контрольные прокаты юниорской сборной России.
Роман Хамзин: OST «Гладиатор»
Лев Лазарев: OST «Игра в кальмара»
Вадим Воронов: Egypt The Old Kingdom от Аллена Грея
Арсений Федотов: Shout и Personal Jesus от Depeche Mode.
Глеб Ковтун: Grande Amore – Il volo
Николай Колесников: Димаш – S.O.S. d’un Terrien en Detresse
Михаил Алексахин: OST «Призрак оперы»
Эдуард Карартынян: Mr/mme и Doctor от Лоика Нотте
Никита Сарновский: OST «Гладиатор»
Ильяс Халиуллин: музыка Элвиса Пресли
Макар Солодников: рок-опера «Моцарт»
Артем Федотов: Висенте Амиго – Poeta en el viento
Герман Ленков: Tango of death
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости