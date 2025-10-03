  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Софья Акатьева: «Сильно волнуюсь на первых элементах, мне это мешает. Во второй половине программы уже кайфую, чувствую музыку, слышу трибуны»
2

Фигуристка Софья Акатьева рассказала, как проходила ее подготовка к сезону.

– Как шла подготовка к сезону? Легче, чем она была в прошлое межсезонье?

– В этом году было все совсем по-другому, поставили новые программы, новые образы. Я начала проживать их, постановки прошли удачно, с тренерами в хорошем контакте работали. Это очень радует.

Постепенно накатывали программы, конечно, этот процесс непростой. Потом у нас были предолимпийские сборы в Красноярске – они дали мне мотивацию и дополнительную силу.

Тренировочный процесс был очень интересным, отдельная благодарность федерации и тренерам за то, что я смогла поучаствовать в нем. Там и форма набралась, соответственно. Я уже 12 раз была в Красноярске, очень люблю этот город. Красноярск для меня – почти как вторая родина практически с самого детства.

– Как прошла летняя подготовка в плане прыжков?

– Сначала раскатывала новые коньки, затем постепенно начала прыгать двойные, тройные прыжки, связки, дальше добавилась отработка программ. Межсезонье прошло в режиме ежедневной работы.

– Насколько вы поменялись с прошлого межсезонья?

– Сейчас я настраиваю рабочий тренировочный процесс. Стала более осознанно к нему относиться. Работаю со своей головой и со своим телом, потому что все сильно поменялось – даже неожиданно сильно, но постепенно, надеюсь, найду правильный настрой.

– Насколько психологически сейчас готовы выходить в сезон?

– Я поняла, что сильно волнуюсь на первых элементах, это мне мешает. Мы с тренерами много раз обсуждали, что нужно к этому привыкать: на первых элементах волнуюсь, потом уже успокаиваюсь.

Во второй половине программы уже еду и кайфую, чувствую музыку, слышу трибуны. Я совершенно другим человеком себя ощущаю. С этим как раз тоже большая работа предстоит — научиться выкатывать всю программу спокойно. Но в любом случае это огромное удовольствие – выступать, и я очень это ценю, – сказала чемпионка России-2023 Акатьева. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
женское катание
ТАСС
logoСофья Акатьева
