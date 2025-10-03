4

Софья Акатьева: «Я рада, что катаюсь здесь и сейчас. Буду это делать столько, сколько мне позволит здоровье»

Софья Акатьева заявила, что любит фигурное катание и хочет выступать долго.

– Думали ли, что будете кататься еще в 18 лет?

– Я рада, что катаюсь здесь и сейчас. Я буду это делать столько, сколько мне позволит мое здоровье! Сейчас я нахожусь в огромной любви к этому виду спорта и очень надеюсь, что подольше буду кататься и выступать.

– Какой планируется контент в сезоне? Есть ли в планах четверные прыжки?

– Это мы будем обсуждать с тренерами по ходу сезона. В прошлом сезоне на тренировках получались элементы ультра-си, но в силу, может быть, не до конца набранной формы не удалось показать их на соревнованиях.

Только на чемпионате России по прыжкам получился четверной тулуп. Это все пока находится в работе – будем смотреть, как я выкатываю программу с тройными прыжками. Надеюсь, что понемногу будем усложнять контент.

– Какую главную мотивацию находите в фигурном катании? От чего горят глаза?

– Банальный ответ – от любви к фигурному катанию. Я по-другому стала его ценить – более осознанно все понимать. Это приносит мне огромное удовольствие, особенно когда все получается. Чаще всего не получается из-за того, что я очень хочу сделать элемент и от этого начинаю сильно волноваться.

Думаю, я нахожу мотивацию в том, что мне очень нравится выступать и тренироваться. Также мотивация в желании совершенствоваться и пробовать на себе новые интересные образы. Очень приятно проходить через эту работу вместе с тренерами, – сказала чемпионка России 2023 года Акатьева.

Герои и провалы контрольных прокатов в фигурке – итоговый разбор

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
женское катание
logoСофья Акатьева
logoсборная России
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Кондратюк, Сарновский, Акатьева, Садкова, Коробейникова и Куница, Пасечник и Чиризано заявлены на чемпионат Москвы
28вчера, 08:21
Софья Акатьева: «В начале произвольной программы я показываю, что душа выходит из тела. Во второй половине она борется за то, чтобы вернуться»
3029 сентября, 17:45
Софья Акатьева: «Очень волновались за Петросян и Гуменника на олимпийском отборе, кричали. Хотелось, чтобы они справились»
428 сентября, 14:07
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян, Дерошер и Трэшер, Уильямс и Льюэр покажут произвольные программы
12 минут назадLive
Акатьева о Тутберидзе, Глейхенгаузе и Дудакове: «Это родные мне люди, я их очень люблю. Девять лет мы идем рука об руку, пусть так будет и дальше»
16 минут назад
Софья Акатьева: «Сильно волнуюсь на первых элементах, мне это мешает. Во второй половине программы уже кайфую, чувствую музыку, слышу трибуны»
224 минуты назад
У Алены Косторной и Георгия Куницы родился сын
68сегодня, 09:44Фото
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: контрольные прокаты-2025 – кто понравился, а кто вообще не зашел?
11сегодня, 09:04
Морозов о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Успешно выезжать три попытки из трех у Саши пока не получается. Но она очень хочет его делать»
11сегодня, 08:39
Станислав Морозов: «Бойкова и Козловский могли бы проехать не один, а два олимпийских цикла. Более крепких в плане здоровья спортсменов я не встречал»
15сегодня, 08:29
«Все ободрали, все уничтожили. Это просто кошмар». Рудковская и Плющенко хотят купить и восстановить дачу Фаберже в Санкт-Петербурге
100сегодня, 07:47
Расписание мемориала Дениса Тена в Алматы: там выступят Дэвис и Смолкин, Шайдоров, Чха Чжун Хван и Браун
32сегодня, 06:11
Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
сегодня, 06:11
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
43 минуты назад
Мемориал Дениса Тена. Хэ Ин Ли, Скизас, Джозефин Ли, А Сон Ен, Чжу И представят произвольные программы
15сегодня, 06:10
Гран-при среди юниоров. Нишино выиграл короткую программу, Чхве Ха Бин – 2-й, Эбихара – 3-й
2вчера, 20:37
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
11 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55