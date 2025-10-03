Софья Акатьева: «Я рада, что катаюсь здесь и сейчас. Буду это делать столько, сколько мне позволит здоровье»
– Думали ли, что будете кататься еще в 18 лет?
– Я рада, что катаюсь здесь и сейчас. Я буду это делать столько, сколько мне позволит мое здоровье! Сейчас я нахожусь в огромной любви к этому виду спорта и очень надеюсь, что подольше буду кататься и выступать.
– Какой планируется контент в сезоне? Есть ли в планах четверные прыжки?
– Это мы будем обсуждать с тренерами по ходу сезона. В прошлом сезоне на тренировках получались элементы ультра-си, но в силу, может быть, не до конца набранной формы не удалось показать их на соревнованиях.
Только на чемпионате России по прыжкам получился четверной тулуп. Это все пока находится в работе – будем смотреть, как я выкатываю программу с тройными прыжками. Надеюсь, что понемногу будем усложнять контент.
– Какую главную мотивацию находите в фигурном катании? От чего горят глаза?
– Банальный ответ – от любви к фигурному катанию. Я по-другому стала его ценить – более осознанно все понимать. Это приносит мне огромное удовольствие, особенно когда все получается. Чаще всего не получается из-за того, что я очень хочу сделать элемент и от этого начинаю сильно волноваться.
Думаю, я нахожу мотивацию в том, что мне очень нравится выступать и тренироваться. Также мотивация в желании совершенствоваться и пробовать на себе новые интересные образы. Очень приятно проходить через эту работу вместе с тренерами, – сказала чемпионка России 2023 года Акатьева.
