ФФККР наградила Кондратюка почетным знаком «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании»

Марка Кондратюка наградили за достижения в фигурном катании.

«Поздравляем Марка Валерьевича! Решением исполкома Федерации фигурного катания на коньках от 28.09.2025 награжден почетным знаком «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании на коньках», – говорится в посте команды Светланы Соколовской.

«Спасибо большое Федерации фигурного катания на коньках России! Для меня было большой честью получить почетный знак «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании на коньках», – написал чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр Кондратюк.

Еврейский танец Кондратюка – главное шоу прокатов. В чем секрет Марка и его метода?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал команды Светланы Соколовской
logoсборная России
logoМарк Кондратюк
ФФККР
logoфото
мужское катание
