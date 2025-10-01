ФФККР наградила Кондратюка почетным знаком «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании»

Марка Кондратюка наградили за достижения в фигурном катании.

«Поздравляем Марка Валерьевича! Решением исполкома Федерации фигурного катания на коньках от 28.09.2025 награжден почетным знаком «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании на коньках», – говорится в посте команды Светланы Соколовской.

«Спасибо большое Федерации фигурного катания на коньках России! Для меня было большой честью получить почетный знак «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании на коньках», – написал чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр Кондратюк.

Еврейский танец Кондратюка – главное шоу прокатов. В чем секрет Марка и его метода?