  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Михайлов о короткой программе Кондратюка: «Взяли образ тамады на еврейской свадьбе. Просто танец получался плохо, не было этой энергии»
1

Михайлов о короткой программе Кондратюка: «Взяли образ тамады на еврейской свадьбе. Просто танец получался плохо, не было этой энергии»

Хореограф Никита Михайлов рассказал об образе Кондратюка в короткой программе.

На контрольных прокатах сборной России Марк Кондратюк представил короткую программу под еврейскую песню «Хава нагила» и произвольную под саундтрек к фильму «Список Шиндлера».

«Были, естественно, сомнения из-за ситуации в мире, мало ли что потом скажут – все-таки Палестина, Израиль и так далее. Но решили делать – ладно, делаем. Если что, успеем поменять.

Вообще начали ставить просто как танец. Искали какие-то танцы, изучали, смотрели, как пляшут. В первые два дня не было удовлетворения от постановки, от того, что происходит. Все заиграло в тот момент, когда в третий день мы начали обсуждать и дошли до того, а почему бы нам сделать не просто танец, а ситуацию?

Мы взяли образ тамады на еврейской свадьбе – и у нас пошло. Начало сразу другое, где он приходит показывает на невесту, жениха, где он их сводит. Потом разбивание тарелки было на смене части. Не знаю, как получилось, что он начал пить и разбивать. Почему начинается эта дурная беготня, пожимания – мы тамаду показали.

Просто танец получался плохо, не было вот этой энергии. А тамада начал сразу играть», – сказал Михайлов в интервью Okko.

«Произволки тогда еще не было, то есть мы не знали, что у нас будет. После «Иисуса» все годы по произволкам ничего не получалось по большому счету. Стали думать: что может быть как «Иисус» или сильнее? «Шиндлер» – как будто бы сильнее нету. И если уж мы [в короткой] на Израиле, может, тогда пойдем дальше и будет две израильские темы? И решили – почему нет?

С этой темой тоже были разные версии музык, он привыкал к этому. Сразу сказал, что ему нравится эта тема, но это, конечно, сложно, потому что он все через себя пропускает, невозможно просто катать. Чтобы не уходить в выстрелы, я поставил как будто печатные звуки – это имитация выстрелов, некоего удара.

На мой взгляд, это на уровне «Иисуса». Это дочиститься, доживется, мы думаем еще делать какие-то вкрапления нюансиков, но это сто процентов будет на уровне [«Иисуса»]», – добавил хореограф.

Еврейский танец Кондратюка – главное шоу прокатов. В чем секрет Марка и его метода?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Никита Михайлов
logoМарк Кондратюк
мужское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Как я говорю, биполярка у него просто». Загитова оценила программы Кондратюка во влоге Первого канала
85вчера, 17:54
Соколовская о программе Кондратюка «Список Шиндлера»: «Тяжело говорить, ком в сердце. Прошу людей помнить историю. И добро всегда победит»
3928 сентября, 12:51
Марк Кондратюк: «Две программы на еврейскую тематику? Это разные программы по настроению и стилю. Нельзя их сравнивать»
2428 сентября, 12:17
Главные новости
Илья Авербух: «Не могу сейчас назвать Олимпиаду праздником спорта, потому что там есть абсолютно неправомерные ограничения для спортсменов из нашей страны»
4сегодня, 19:53
Крылова о ритм-танце Пасечник и Чиризано: «Три минуты кататься в таком темпе, при этом не выпасть из программы и донести характер музыки довольно непросто»
4сегодня, 19:26
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: контрольные прокаты-2025 – кто понравился, а кто вообще не зашел?
4сегодня, 16:13
Ветлугин представил на Кубке Санкт-Петербурга новую программу под гимн Российской империи
37сегодня, 13:58Фото
Строганов прыгнул два четверных риттбергера в произвольной программе на Кубке Санкт-Петербурга
16сегодня, 13:43
Кубок Санкт-Петербурга. Ветлугин победил, Строганов – 2-й, Даниелян – 3-й
38сегодня, 13:42
Мурашов о короткой программе Дикиджи «Интерстеллар»: «Основная идея – память и любовь, которые переживают время и пространство»
54сегодня, 13:25
Бестемьянова о приостановке карьеры Ангелопола: «Не хочется о нем даже говорить. Решил, что дотянулся до звезд и можно почивать на лаврах»
19сегодня, 13:08
Тарасова о решении Ангелопола приостановить карьеру: «Закончил и закончил. Значит, не ощущает сильной любви к фигурному катанию»
5сегодня, 12:59
Кубок Санкт-Петербурга. Пулина победила, Фурсова – 2-я, Чаткина – 3-я
5сегодня, 11:53
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
128 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
27 сентября, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
127 сентября, 12:15
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
826 сентября, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
26 сентября, 19:33