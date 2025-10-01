  • Спортс
Татьяна Навка: «Это личное решение Валиевой – перейти в группу Соколовской. Безусловно, предстоит огромная, колоссальная работа»

Навка заявила, что Валиева сама приняла решение перейти в группу Соколовской.

Ранее фигуристка тренировалась у Этери Тутберидзе. Дисквалификация Валиевой за триметазидин закончится в декабре текущего года.

«Это было личное решение Камилы – перейти в группу Светланы Соколовской, которая тренирует на «Навка-Арене» в школе «Наши надежды». Безусловно, для нашей школы это радостная новость и также для нашей прекрасной арены. У нас огромное число маленьких спортсменов, молодых, подрастающих чемпионов, и это огромный для всех стимул.

У Валиевой потрясающий характер, желание доказать всему миру, невероятный талант, молодость, поэтому все в ее руках. Мы же всем нашим большим коллективом поможем, сделаем все возможное, что зависит от меня и от Светланы Соколовской.

У нас хорошая команда прекрасных тренеров. Ну и для нашей команды это вызов, потому что очень многие в это не верят. А я всегда верила и буду верить в Камилу. Она продолжает оставаться членом нашей команды «Навка-шоу», участвует во многих спектаклях, чему мы очень рады.

Безусловно, предстоит огромная, колоссальная работа, чтобы вернуть Камилу в спортивные кондиции. Это будет непросто, но я уверена, что в любом случае все зависит от нее самой. И, конечно, нужно пожелать Камиле, чтобы здоровье ее не подвело», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
