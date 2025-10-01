Валиева проведет первую тренировку в академии Навки 25 октября

Стало известно, когда Камила Валиева начнет тренировки в академии Навки.

Сегодня стало известно, что фигуристка будет тренироваться в академии Татьяны Навки «Наши надежды» под руководством Светланы Соколовской .

Первая тренировка Валиевой в новой группе пройдет 25 октября.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил – в ее допинг-пробе был найден триметазидин. Спортсменка сможет вернуться на соревнования в декабре этого года.

До дисквалификации спортсменка тренировалась у Этери Тутберидзе .

Камила Валиева возвращается в фигурку – уже скоро и без Тутберидзе