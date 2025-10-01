Валиева проведет первую тренировку в академии Навки 25 октября
Стало известно, когда Камила Валиева начнет тренировки в академии Навки.
Сегодня стало известно, что фигуристка будет тренироваться в академии Татьяны Навки «Наши надежды» под руководством Светланы Соколовской.
Первая тренировка Валиевой в новой группе пройдет 25 октября.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил – в ее допинг-пробе был найден триметазидин. Спортсменка сможет вернуться на соревнования в декабре этого года.
До дисквалификации спортсменка тренировалась у Этери Тутберидзе.
Камила Валиева возвращается в фигурку – уже скоро и без Тутберидзе
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
