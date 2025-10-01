Татьяна Навка: «Валиева приходит к Соколовской. Мы рады! Будем всячески помогать Камиле, поддерживать ее и курировать»
Навка подтвердила, что Валиева начнет тренироваться в ее академии.
Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что Камила Валиева в октябре возобновит тренировки и будет готовиться в академии Татьяны Навки «Наши надежды». Тренером спортсменки станет Светлана Соколовская.
«Камила приходит к Соколовской. Конечно, для нашей академии и ледового дворца это замечательная новость. Мы рады! Будем всячески помогать, поддерживать и курировать. Всем, что зависит от меня и нашей школы, поможем Валиевой.
Шансы вернуться? Уверена, у Камилы все получится. Главное – желание», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Навка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
